Мурманская область. Арктика01.02.17 13:38
Евро подскочил почти на 75 копеек, доллар подрос на 22 копейки
Центральный банк России со 2 февраля установил официальный курс доллара в размере 60,3099 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 22,48 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 65,0322 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он подскочил на 74,72 копейки.
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