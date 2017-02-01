Евро подскочил почти на 75 копеек, доллар подрос на 22 копейки

Центральный банк России со 2 февраля установил официальный курс доллара в размере 60,3099 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 22,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 65,0322 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он подскочил на 74,72 копейки.