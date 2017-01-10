Евро прибавил 43 копейки, а доллар – почти 6 копеек

Центральный банк России с 11 января установил официальный курс доллара в размере 59,9533 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,5445 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 43,20 копейки.