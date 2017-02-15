Евро просело на 1,27 рубля, доллар – почти на 97 копеек

Центральный банк России с 16 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,7719 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 96,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,0249 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 127,06 копейки.