Евро просело почти на 92 копейки, доллар – на 78 копеек

Центральный банк России с 14 февраля установил официальный курс доллара в размере 58,0619 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 78,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,7662 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 91,62 копейки.