Евро снижается почти на 32 копейки, доллар – почти на 29 копеек

Центральный банк России с 25 января установил официальный курс доллара в размере 59,2168 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,6225 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 31,99 копейки.