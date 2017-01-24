Мурманская область. Арктика24.01.17 13:13
Евро снижается почти на 32 копейки, доллар – почти на 29 копеек
Центральный банк России с 25 января установил официальный курс доллара в размере 59,2168 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,66 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,6225 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 31,99 копейки.
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