Евро снизилось почти на 20 копеек, доллар – почти на 7 копеек

Центральный банк России с 26 января установил официальный курс доллара в размере 59,1489 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,4254 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,71 копейки.