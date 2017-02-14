Евро теряет 47 копеек, доллар – 32 копейки

Центральный банк России с 15 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,7388 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 32,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,2955 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 47,07 копейки.