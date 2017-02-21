Мурманская область. Арктика21.02.17 13:04
Евро теряет почти 49 копеек, доллар – почти 24 копейки
Центральный банк России с 22 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,8590 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 23,77 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 61,2090 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 48,97 копейки.
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