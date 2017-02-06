Евро теряет почти 66 копеек, доллар - 60 копеек

Центральный банк России с 7 февраля установил официальный курс доллара в размере 58,7121 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 60,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,1566 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 65,90 копейки.