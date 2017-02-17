Евро укрепилось почти на 80 копеек, доллар – на 48 копеек

Российская валюта сегодня днём усилила темпы снижения после слов главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина об укреплении рубля, свидетельствуют данные торгов. Глава Минэкономразвития в частности, заявил, что текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами, в перспективе ожидается ослабление рубля и затем его стабилизация, а правительство РФ будет оперативно реагировать в случае дальнейшего укрепления российской валюты.

Центральный банк России с 18 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,6342 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 48,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,4496 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 79,56 копейки.