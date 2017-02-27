Евро укрепился на 80 копеек, доллар – на 46 копеек

Центральный банк России с 28 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,9371 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 46,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,2569 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 80,34 копейки.