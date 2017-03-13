Евро укрепился почти на 53 копейки, доллар снизился на 8 копеек

Центральный банк России с 14 марта установил официальный курс доллара в размере 59,1327 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,2661 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 52,53 копейки.