Ежедневно Мурманская областная детско-юношеская библиотека принимает до 1300 посетителей

Мурманская областная детско-юношеская библиотека подвела итоги 2016 года. Её ежегодно посещают более трехсот тысяч детей от дошкольного возраста до студенчества и взрослых – педагогов, родителей, воспитателей, библиотекарей и других категорий пользователей. Ежедневно библиотека принимает до 1300 посетителей.

Каждый читатель библиотеки может воспользоваться широким спектром качественных услуг: рекомендации по выбору чтения, выдача книг и документов на других носителях и предоставление доступа детям к безопасным ресурсам Интернета. Для юных мурманчан специалисты библиотеки проводят экскурсии, праздники, театрализованные представления, конкурсы, чтения, комплексные выставки и занятия по интересам. В самые удаленные уголки Кольского полуострова к читателям приезжает передвижная детская библиотека.

На базе библиотеки работают музеи С.А. Есенина, детской рукописной книги, театральной куклы, музей информации: исторические гаджеты и носители и «Мурман литературный», экспонаты которых знакомят маленьких читателей с культурой и историей Кольского края и России.

Профессионализм специалистов библиотеки в 2016 году был отмечен 2 памятными медалями, 7 почётными грамотами, 8 дипломами и 112 благодарственными письмами, а Единая гостевая книга библиотеки каждый день пополняется позитивной оценкой посетителей.