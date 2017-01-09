Федеральные субсидии помогут Мурманской области в совершенствовании технического обеспечения ЕГЭ

Мурманская область вошла в число победителей конкурсного отбора региональных программ развития образования, который провела Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Победителям конкурса будет выделена субсидия на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования, направленных на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества.

Средства будут направлены, в частности, на материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации и пунктов проведения экзамена; на информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур и организацию обучающих семинаров по внедрению новых технологий. Также будут созданы региональные оценочные инструменты для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования, повысят квалификацию специалисты, обеспечивающие реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества.

На выделенные средства планируется приобрести в 2017 году автоматические рабочие места, принтеры и сканеры, необходимые для технического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации школьников. Также за счёт средств субсидий будут разработаны программы повышения квалификации, направленные на обучение специалистов, участвующих в проведении ГИА.