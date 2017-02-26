«Февральская? Октябрьская? Великая Российская?..» - начинаются публичные чтения Российского исторического общества

27 февраля в 17.30 в Мурманской областной научной библиотеке состоятся публичные чтения Российского исторического общества «Февральская? Октябрьская? Великая Российская?..».

Первую лекцию цикла прочитает председатель Совета отделения Российского исторического общества в Мурманске, доктор исторических наук, профессор кафедры философии и права Мурманского государственного технического университета Алексей Воронин. Речь пойдёт о причинах и характере революционных процессов в России конца XIX – начала XX вв., историографических концепциях в отношении революции, проблемах периодизации, взаимосвязи революции и Гражданской войны, роли политических сил и отдельных исторических деятелей.