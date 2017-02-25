«Февральские вьюги» - в Мурманске пройдёт XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца

26 февраля в 14.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт XXIX областной открытый конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги». В конкурсе примут участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Гаджиево, Гатчины и поселка Никель.

Конкурсанты продемонстрируют танцевальные способности в номинациях: танцевальные композиции «Вальс, вальс, вальс» (фигурный, венский вальс и другие), историко-бытовые танцы (полька, мазурка, полонез и другие), танцы европейской программы (формейшен, микс), танцы латиноамериканской программы (формейшен, микс) и шоу-номера.

Члены жюри будут оценивать оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма исполнителя возрастным категориям участников коллектива.

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победителям вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени в каждой номинации по возрастным категориям. Гран-при конкурса присуждается коллективу, который набрал наибольшее количество баллов.

Основными задачами мероприятия являются развитие любительского хореографического искусства, популяризация достижений бальной хореографии, повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского мастерства участников.