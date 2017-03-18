Фильмы о подводниках увидят россияне 18 марта

К Дню моряка-подводника ВМФ России на телеканале «Т24» состоится премьера документальных фильмов «Подводники. Погружение» и «Подводники. Режим «Тишина». Телезрители увидят особенности службы на подлодках, как устроен быт и как экипаж готовится к каждому выходу в море.

Съёмки проходили на Северном флоте - в закрытом городке Гаджиево и в Североморске, а также на военно-морской базе в Новороссийске. Журналистам удалось сделать редкие кадры на атомном подводном крейсере К-117 «Брянск», оснащенном ракетами РСМ-54 «Синева», и на дизель-электрической субмарине проекта 636 «Ростов-на-Дону», вооружённой крылатыми ракетами «Калибр».

Как призналась автор фильмов Алиса Литвинова, у съёмочной группы была идея сделать фильм именно про моряков-подводников, с множеством деталей их службы.

Огромное впечатление субмарина произвела на продюсера фильмов Павла Безносенко. Он впервые оказался на подводной лодке.

Документальные фильмы «Подводники. Погружение» и «Подводники. Режим «Тишина» - в эфире телеканала «Т24» 18 марта. Начало в 14.00 мск.