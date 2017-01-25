ФКУ Упрдор «Кола» сообщает о закрытии движения в связи с неблагоприятными погодными условиями

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что 25 января на территории Мурманской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия в виде сильного порывистого ветра и низовой метели.

По причине нулевой видимости с 9.00 закрыто движение на участке км 1547 - км 1571 автомобильной дороги Р-21 «Кола».

С 10.00 до 20.00 часов будет закрыто движение на участке км 1470 - км 1510 автомобильной дороги Р-21 «Кола». Для автомобильного транспорта организован объезд по территориальной дороге через н.п. Верхнетуломский - Приреченский - Никель.

По всем оперативным вопросам необходимо обращаться в ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола» по телефонам: +7-921-800-07-94, (814 2) 44-44-77.

Водителей просят быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании маршрутов передвижения.