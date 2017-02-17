Фонды Мурманской областной научной библиотеки пополнились 10-томным изданием трудов Евгения Примакова

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась творческая встреча, посвященная политику, академику, экс-президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Евгению Примакову. Участники встречи посмотрели премьерный показ документального фильма о профессиональном и жизненном пути Примакова, кадры из личного архива Евгения Максимовича, а друзья и коллеги поделились воспоминаниями о нём.

Наталья Богуславская, третий секретарь представительства Министерства иностранных дел России в Мурманске, рассказала о годах работы Евгения Примакова Министром иностранных дел Российской Федерации.

В рамках встречи президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области Анатолий Глушков передал в дар областной научной библиотеке уникальное 10-томное издание трудов Евгения Примакова, выпущенное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников и директор Мурманской областной научной библиотеки Светлана Баскакова с искренней благодарностью приняли ценный подарок.

Участники встречи рассказали о жизни Евгения Максимовича, работе, вкладе в стабилизацию экономики страны после дефолта 1998 года, о политическом наследии, личных встречах и впечатлениях от сильной и неординарной личности Евгения Примакова.