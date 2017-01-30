«Фонограф-Дебют» - детей и молодёжь Мурманской области приглашают принять участие в региональном детско-юношеском эстрадно-джазовом конкурсе

7 и 9 апреля в Мурманске при поддержке Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра» состоится региональный детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-Дебют». В конкурсе могут принять участие дети и молодёжь Мурманской области. Автор идеи и председатель жюри – пианист, дирижер, бэнд-лидер, аранжировщик, создатель и руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз», Заслуженный артист России Сергей Жилин («Две звезды», «Достояние республики», «Голос», «Голос. Дети»).

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Сольное вокальное исполнительство», «Сольное инструментальное исполнительство». В нём могут принять участие претенденты в следующих возрастных группах: I группа – с 6 до 11 лет; II группа – с 12 до 17 лет. В конкурсе смогут принять участие учащиеся музыкальных образовательных учреждений, а также исполнители, обучающиеся вне учебных заведений.

Конкурс проводится в четыре этапа; отборочный тур (проводится удаленно), конкурс (очный этап), торжественное награждение и гала-концерт в Москве.

Лауреаты I степени в каждой возрастной категории каждой номинации приглашаются к участию в гала-концерте «Фонограф-Дебют» в Москве в сопровождении оркестра «Фонограф-Джаз-Бэнд». О дате и месте проведения гала-концерта сообщается за 1 месяц до его проведения.