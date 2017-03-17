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Мурманская область. Арктика17.03.17 16:16

Формированием программы социально-экономического развития Терского района займётся рабочая группа

Работа по обеспечению социально-экономической стабильности в муниципальном образовании Терский район стала одной из тем заседания правительства, которое сегодня провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

В своём докладе глава района Наталия Самойленко отметила основные направления развития района. Доходы районного бюджета в 2016 году составили 379,6 млн рублей, расходы бюджета района – 375,3 млн рублей, дефицит бюджета составляет 4,6 млн рублей. Муниципальный бюджет можно назвать социальным, поскольку свыше 63% от общего объёма расходов на 2016 год направлялись на жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культуру, социальную политику, здравоохранение, физическую культуру и спорт. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году увеличилась незначительно (по данным Мурманскстата, всего на 0,7%). Наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства является розничная торговля.

Среди приоритетных задач на предстоящий год глава Терского района назвала, в частности, проведение работ по благоустройству спортивного парка с привлечением средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников в рамках проектов «Инициативное бюджетирование», завершение строительства и ввод в эксплуатацию до конца 2017 года фельдшерско-акушерских пунктов в селах Чапома и Варзуга.

Алексей Тюкавин поручил создать рабочую группу по разработке комплексной программы социально-экономического развития Терского района. Особое внимание, по мнению первого заместителя губернатора, необходимо уделить развитию туризма, в частности, выводу предпринимателей, оказывающих услуги туристической направленности, из теневого сектора.

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