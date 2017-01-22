ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем День детских изобретений вместе с «Арктик-ТВ»Пороцедура предоставления ежемесячной жилищной коммунальной выплаты (ЕЖКВ) изменилась
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.01.17 14:35

ФОТОФАКТ (14.20 мск): Мурманск тихонько заваливает снегом

Сегодня на Мурманск периодически и тихо обрушиваются снежные заряды. Ветра нет, погода для прогулок стоит прекрасная, хлопья снега тихо оседают на спящие машины северян, которые превращаются в симпатичные сугробы - гробики, тропинки в глубоком снегу, вьющиеся по дворам,  напоминают российскую глубинку – деревеньку, например,  в Костромской области. Горожане неспешно пробираются по снежной целине по своим нехитрым делам: кто в магазин, кто в гости, кто на выставку, кто на площадки с ледовыми сказочными персонажами, украсившими наш город в этом году. А снег идёт, а снег идёт…

Умиротворяющую картину русской зимы иногда нарушает матерок автолюбителя, выручающего своего 4-колёсного коня из сугроба или из глубокой снежной колеи. Иногда, если прислушаться,  можно услышать и недоброе слово в оценке коммунальных служб, которые, кстати, проявили выдержку и спокойствие, не решаясь нарушать снежную идиллию выходного дня.

Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 23 января, нас ждёт облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21º. Гололедица. 

Всё как обычно, ничего экстремального…

А в это время как сообщает аэропорт «Мурманск», сегодня  12.00 воздушная гавань областного центра принимает и выпускает воздушные суда в штатном режиме. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 115 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:00«Метель». Художественный фильм (12+)16:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа17:00«Четвертая власть». Тематическая программа (12+)17:30«ТелеМамы». Семейная программа (0+)18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30«Столица». Тематическая программа
-PRO ДеньгиНаиболее высокая заработная плата в Мурманской области у работников рыболовства и рыбоводстваНалогоплательщики Мурманской области перевыполнили показатели 2015 года по перечислению налоговых платежей-PRO ВалютуЕвро подрос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейкиЦены на нефть развернут доллар на снижение-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПороцедура предоставления ежемесячной жилищной коммунальной выплаты (ЕЖКВ) измениласьПлановые отключения в Мурманске на 23 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения