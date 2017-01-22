ФОТОФАКТ (14.20 мск): Мурманск тихонько заваливает снегом

Сегодня на Мурманск периодически и тихо обрушиваются снежные заряды. Ветра нет, погода для прогулок стоит прекрасная, хлопья снега тихо оседают на спящие машины северян, которые превращаются в симпатичные сугробы - гробики, тропинки в глубоком снегу, вьющиеся по дворам, напоминают российскую глубинку – деревеньку, например, в Костромской области. Горожане неспешно пробираются по снежной целине по своим нехитрым делам: кто в магазин, кто в гости, кто на выставку, кто на площадки с ледовыми сказочными персонажами, украсившими наш город в этом году. А снег идёт, а снег идёт…

Умиротворяющую картину русской зимы иногда нарушает матерок автолюбителя, выручающего своего 4-колёсного коня из сугроба или из глубокой снежной колеи. Иногда, если прислушаться, можно услышать и недоброе слово в оценке коммунальных служб, которые, кстати, проявили выдержку и спокойствие, не решаясь нарушать снежную идиллию выходного дня.

Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 23 января, нас ждёт облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21º. Гололедица.

Всё как обычно, ничего экстремального…

А в это время как сообщает аэропорт «Мурманск», сегодня 12.00 воздушная гавань областного центра принимает и выпускает воздушные суда в штатном режиме.