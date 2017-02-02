«Фронтовики» добиваются исполнения судебного решения о проведении ремонта кровли многоквартирного дома в Мурманске

Мурманские активисты Общероссийского народного фронта добиваются исполнения судебного решения о проведении ремонта кровли многоквартирного дома № 20/2 по улице Хлобыстова в Мурманске. Первые жалобы датируются еще 2013 г. и с тех пор жильцы не могут добиться никаких действий со стороны управляющей компании. Весной 2016 г. суд встал на сторону собственников, управляющую компанию обязали провести текущий ремонт кровли, однако коммунальщики так и не исполнили судебное решение.

«Ни решение суда, ни штрафные санкции, ни просьбы жильцов о помощи – ничто не способно повлиять на руководство управляющей компании. Выехав по адресу, эксперты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» зафиксировали следы неоднократного залития квартир третьего подъезда. Испорченная мебель, облезающие обои, трещины на стенах – это те условия, в которых приходится жить людям. Есть претензии и к содержанию дворовой территории – проезд через двор не был очищен, с крыши свисали огромные сосульки», – рассказал по итогам поездки руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

Осенью прошлого года представители управляющей компании объяснили неисполнение судебного решения большой загруженностью и наличием множества судебных решений по выполнению текущих ремонтов на других объектах.

«В суде доказано, что состояние кровельных покрытий над квартирами и лестничной клеткой признано неудовлетворительным. Кровля относится к общему имуществу и находится в зоне ответственности управляющей компании. В официальных ответах говорится, что представителями управляющей компании якобы проведена подготовительная работа, закуплен необходимый материал, в том числе для ремонта подъезда. До конца года жилищники обещали исполнить судебное решение, приступить к работам собирались 25 декабря, однако жильцы до настоящего время так и не увидели рабочих. При этом отдел судебных приставов Ленинского округа почему-то не считает, что управляющая компания уклоняется от исполнения судебного решения», – прокомментировал ситуацию член региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Иван Авдеев.

Эксперты Народного фронта готовят обращение главному судебному приставу Мурманской области. По мнению общественников, неисполнение решения суда подрывает авторитет судебной власти и нарушает принцип общеобязательности судебных актов, причиняя ощутимый вред интересам граждан. Кроме того, активисты ОНФ направят запрос в органы Государственной жилищной инспекции с просьбой проверить качество оказываемых услуг жителям многоквартирного дома № 20/2 по улице Хлобыстова.