«Фронтовики» Мурманской области берут на контроль решение проблемы с отоплением в военном посёлке Спутник

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились жители населённого пункта Спутник. Среди подписавшихся под коллективным обращением жители семи многоквартирных домов, где зафиксированы проблемы с отоплением, а также имеются многие другие претензии к обслуживанию специализированного жилого фонда. Замерзает и местный детский сад № 35 – температура в помещениях на момент выездной проверки активистов ОНФ составила 18 градусов. Общественники будут добиваться предоставления качественных коммунальных услуг в населенном пункте и готовят соответствующие обращения к командованию Северного флота и в прокуратуру.

«Семьи, проживающие в военном городке на базе частей морской пехоты, доведены до отчаяния, – заявила сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Мурманской области, член Совета Федерации Татьяна Кусайко. – Люди несколько лет живут в холодных квартирах. Температурный режим не соответствует нормам. Представители проверяющих структур подтвердили, что система отопления требует регулировки, промывки и частичной замены трубопроводов, однако проблема до сих пор не решена. Также люди жалуются на нерегулярный вывоз мусора, а подъезды и вовсе моют сами жильцы, поскольку уборки в подъездах попросту не дождаться».

Под коллективным обращением, поступившим в адрес мурманского отделения ОНФ, подписались жители семи многоквартирных домов. Специализированный жилищный фонд обслуживает ООО «Главное управление жилищным фондом» (ГУЖФ).

«Второй сезон мы сидим без должного отопления, температура в квартирах от 10 до 15 градусов, батареи в квартирах холодные, дети постоянно болеют, что сказывается на работоспособности родителей. Два года мы сталкиваемся с обещаниями и непониманием. Приезжали проверки, фиксировали явные нарушения со стороны ООО «ГУЖФ», обязали данную организацию исправить недочёты и сделать перерасчёт за не оказанные услуги, но перерасчёт был произведён лишь за три дня, в которые на территории населённого пункта Спутник находилась жилищная комиссия. Ничего не исправлено, наши заявления игнорируются», – говорится в обращении жильцов.

«Теплотрасса после ремонта, но стыки по всей длине теплотрассы до сих пор не заизолированы, что увеличивает теплопотери, а при сильных морозах может возникнуть аварийная ситуация, – прокомментировал итоги выездной проверки эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Левин. – Подъезды не отапливаются, подвалы захламлены бытовым мусором, есть проблемы с качеством воды и много других претензий. К концу февраля управляющая организация предоставит свои предложения по разрешению сложившейся ситуации, такой же план-график направит и теплоснабжающая организация».

Общественники будут добиваться от ответственных структур нормализации теплоснабжения в многоквартирных домах.