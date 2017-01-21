Фронтовые сводки с дорог Мурманской области - 2

Во второй половине субботнего дня в Мурманской области стали поступать сообщения об улучшении обстановки на региональных дорогах.

Как сообщает «Мурманскавтодор», на 12 часов 21 января автомобильная дорога Заполярный - Сальмиярви 0- 23 км уже открыта для проезда. С 14.00 движение всех городских и пригородных маршрутов общественного транспорта в ЗАТО г.Североморск восстановлено. Дорога Североморск - Щукозеро - Североморск-3 открыта, пишет администрация муниципалитета.

Но некоторый оптимизм от положительных изменениях на автомагистралях Кольского полуострова сбивают сообщения некоторых интернет-площадок пессимистического характера, подбрасывая во Всемирную паутину новости с заголовком «Ни проехать ни пройти: Мурманск во власти стихии».

Авиасообщение между Мурманском и «большой землёй», прерванное больше чем на сутки, возможно, восстановится в 18 часов 21 января, но вероятно, закрытие продлят до 9 утра 22 января. Вылета из аэропорта Мурманска ждёт почти тысяча пассажиров.

Для выяснения причин, сошедшей 21 января лавины в лавинном очаге № 16 горы Юкспорр, из-за которой приостановлена отгрузка руды с Кировского рудника, создана специальная комиссия, которая установит причины произошедшего. Ведутся оперативные работы по устранению последствий. Комиссия также установит объёмы сошедшей массы снега и сумму материального ущерба.

Как сообщает Мурманское УГМС, завтра нас ждёт облачная с прояснениями погода. Местами снег, метель. Ветер северо-западный сильный, днём на юге области умеренный. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -15º в течение суток. Гололедица, ухудшение состояния дорог.