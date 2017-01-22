Фронтовые сводки с дорог Мурманской области - 3

«В зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» опасных явлений погоды не ожидается», - сегодня это оптимистическое сообщение появилось на сайте ведомства.

Обнадеживающий характер для автовладельцев несут и сообщения «Мурманскавтодора»:

по состоянию на 23.00 21 января - ввиду сложных погодных условий закрыт проезд по автодороге Снежногорск-Гаджиево (км0-км7);

по состоянию на 23.00 21 января - ввиду сложных погодных условий закрыта для проезда автодорога Мишуково-Снежногорск (км16-35км);

по состоянию на 5.00 22 января - автомобильная дорога Снежногорск - Гаджиево (км 0-км 7) проезд открыт для легкового транспорта, для грузового транспорта движение ограничено;

по состоянию на 5.00 22 января - автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск (км 16-км 35) проезд открыт для легкового транспорта, для грузового транспорта движение ограничено.

по состоянию на 7.30 22 января - автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск (км 16-км 35) и Снежногорск - Гаджиево (км 0 - км 7) проезд открыт для всех видов транспорта.

ГУ МЧС России по Мурманской области принимаются дополнительные меры для минимизации возможных последствий происшествий на автотрассах в период прохождения неблагоприятных метеоусловий.

На ряде дорог области для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работают оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области и оперативные группы Кольского пожарно-спасательного гарнизона и ЗАТО Заозерск.

В настоящее время на повороте федеральной автодороги Р-21 к ЗАТО Заозерск продолжает действовать подвижный пункт обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области. Он был развернут вчера в связи с введенным ограничением движения из-за недостаточной видимости на участке с 1470 км по 1510 км . Подвижный пункт обогрева продолжит работу до особого распоряжения.

Так же находятся в наличии дополнительные пункты обогрева в придорожном кафе на АЗС ООО «Скарус»( 1560 км ) и в кемпинге «Титовка» (1590км).

Как сообщают специалисты ГУ МЧС России по Мурманской области, в аэропорту «Мурманск», временно закрытого со вчерашнего вечера по погодным условиям, произошла задержка вылетов и прилетов уже 14 рейсов. В настоящее время здесь находятся пять пассажиров. Также здесь работает оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области». В гостинице, расположенной на территории аэропорта и в гостиницах Мурманска размещено 216 человек. Представителями авиакомпаний приняты все меры для комфортного ожидания задержанных рейсов. Граждане были обеспечены питанием, питьевой водой и транспортом для доставки в места размещения. В аэропорту работает психолог для оказания возможной психологической помощи. В настоящее время обстановка спокойная, все вопросы решаются в плановом порядке. Закрытие аэропорта «Мурманск» продлено до 09.00 22 января.