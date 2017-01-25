Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Панин проинспектирует готовность сотрудников МЧС России по Мурманской области

С рабочей поездкой в Мурманскую область прибыл начальник Северо-Западного регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Панин. Он проинспектировал территорию, осмотрел рабочие места и проверил готовность сотрудников к выполнению задач по предназначению.

Так, в главном городе химиков Заполярного края – Апатитах – начальник СЗРЦ МЧ России посетил пожарно-спасательную часть ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области».

Здесь Игорь Анатольевич познакомился с бытом огнеборцев, пообщался с личным составом ПСЧ-8 и руководством отряда. Приятным моментом официальной части мероприятия стало вручение почетных грамот отличившимся сотрудникам. Также Игорь Панин пожелал тушилам не останавливаться на достигнутом, продолжая совершенствовать свою работу и пожарное депо.

Не остался без внимания начальника СЗРЦ МЧС России и главный горнолыжный курорт региона – Кировск. Здесь Игорь Анатольевич осмотрел лавиноопасные зоны, поверил выполнение основных мероприятий, проводимых по предупреждению и минимизации последствий схода снежных лавин, а на Большом Вудъявре проинспектировал взаимодействие заинтересованных организаций и структур к действиям в экстренной ситуации.

Также состоялась встреча руководством администрации города Кировска. Начальник СЗРЦ МЧС России выразил слова благодарности за тесное взаимодействие муниципальных властей с подразделениями МЧС и отметил, что ведется большая работа по обеспечению безопасности населения в городе, где динамически развивается туристическая отрасль.

В рамках встречи главе администрации города Кировска Владимиру Дядику была вручена ведомственная медаль «25 лет МЧС России». Напомним, обладателем юбилейного знака могут стать не только сотрудники спасательного ведомства, но также отличившиеся в деле развития и обеспечения системы РСЧС.

Помимо официальных встреч начальник СЗРЦ МЧС России Игорь Панин провел смотр готовности сил и средств Кировского ПСП Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра – филиала СЗР ПСО МЧС России. Лучшим лично вручил памятные часы.

Завтра рабочая поездка генерал-лейтенанта внутренней службы Игоря Панина продолжится в Мурманске. Под руководством начальника СЗРЦ МЧС России состоится подведение итогов деятельности Главного управления МЧС России по Мурманской области.