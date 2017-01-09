Генеральный директор Мурманского рыбокомбината оштрафован на 12 тысяч рублей за наличие задолженности по выплате заработной платы на предприятии

Прокуратурой Первомайского округа города Мурманска при осуществлении надзора за исполнением трудового законодательства, в том числе прав граждан на своевременное и в полном размере получение заработной платы, проведена проверка в деятельности ОАО «Мурманский рыбокомбинат».

По результатам проведенных проверочных мероприятий установлено, что на предприятии имеет место наличие задолженности по выплате заработной платы перед 10 работниками организации в размере свыше 254 тысячи рублей. В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой округа в адрес генерального директора Открытого акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» 2 декабря 2016 года внесено представление об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, мерами прокурорского реагирования трудовые права работников акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» восстановлены, заработная плата выплачена в полном объёме.

Кроме того, прокуратурой округа в отношении генерального директора ОАО «Мурманский рыбокомбинат» в связи с несвоевременной выплатой заработной платы сотрудникам предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения административного материала Государственной инспекцией труда в Мурманской области, постановлением генеральный директор Мурманского рыбокомбината признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и последнему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.