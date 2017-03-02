Гимназисты попробовали себя в роли настоящего зубного врача

В мурманских школах организована достойная система профильного образования и предпрофильной подготовки. Помимо углубленного изучения тех предметов, которые необходимы для поступления в соответствующие вузы, ученики старших классов посещают предприятия и организации, где воочию могут увидеть профессионалов за работой.

Сегодня учащиеся 10-го класса гимназии № 5 побывали в муниципальной стоматологии «Дента». Класс – химико-биологический, большинство ребят с будущей профессией уже определились, многие планируют поступать в медицинские высшие учебные заведения.

– Очень приятно видеть, что ребята так заинтересованы в будущей профессии, задают много вопросов, – рассказала генеральный директор «Денты» Татьяна Елпанова. – Через шесть лет буду рада видеть их у себя в стоматологии в качестве квалифицированных специалистов.

Опытные (стаж многих – более 20 и даже 30 лет) сотрудники стоматологии рассказали школьникам о секретах профессии, ответили на интересующие ребят вопросы. Самые активные попробовали себя в роли настоящего зубного врача: используя макет, вылечили «больного» от кариеса.