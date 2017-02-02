Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ

Директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ. Соответствующие приказы директора ФСБ об установлении пограничной зоны в прилегающих к Белоруссии Смоленской, Брянской и Псковской областях опубликованы на портале правовой информации.

В приказах директора ФСБ Пограничной службе ФСБ РФ поручено «установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону», а также установить предупреждающие знаки на въездах в пограничную зону.

Приказы директора ФСБ датированы 29 декабря 2016 года и зарегистрированы в Минюсте РФ 26 января.

Напомним, 9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП «Национальный аэропорт Минск» на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.

Как отмечалось в пояснительной записке к приказу ФСБ России, в частности «О пределах пограничной зоны на территории Псковской области», он «направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы РФ на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов».

Режим пограничной зоны означает, что въезд транспортных средств или проход лиц в пограничную зону возможен по документам, удостоверяющим личность, и пропускам, выдаваемым пограничными органами. Кроме того, устанавливаются места въезда в пограничную зону, определяются время и маршруты передвижения, продолжительность и иные условия пребывания в пограничной зоне, пишет ТАСС.