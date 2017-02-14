Глава муниципального образования г.Мурманск сверил часы с облдумой

14 февраля в Мурманской областной думе состоялась рабочая встреча руководителя регионального парламента Сергея Дубового с главой муниципального образования г.Мурманск Дмитрием Филипповым. В её ходе обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия областной думы и муниципального образования в законодательной сфере, а также в рамках подготовки к проведению довыборов в Совет депутатов Мурманска и выборов президента РФ.

Сергей Дубовой отметил важность разработки и внесения в думу законодательных инициатив представительного органа власти Мурманска, которые направлены на благо мурманчан и всех жителей области, а потому находят поддержку региональных законодателей. Наша общая задача – сделать жизнь земляков лучше и комфортнее.

В числе актуальных вопросов – благоустройство областного центра, чей положительный опыт может быть взят за основу другими муниципальными образованиями региона, подчеркнул Сергей Дубовой.

На встрече шла речь о совместной работе думы и Совета депутатов Мурманска по программе благоустройства дворовых территорий и общественных пространств.

Общих вопросов и направлений деятельности у депутатов регионального и муниципального уровней, действительно, немало, подчеркнул Дмитрий Филиппов, эта работа идёт и будет продолжена. Он также выразил надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие по решению проблем благоустройства города и слаженную работу на законодательном поле.