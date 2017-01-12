Глава Мурманской области пригласила Владимира Путина посетить уникальный объект в Сайда-Губе

Владимир Путин провёл сегодня рабочую встречу с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун. Глава региона информировала президента о социально-экономической ситуации в области, а также о реализации крупных инвестиционных и экологических проектов.

Как сообщила глава региона, «показатели социально-экономического развития по итогам 2016 года говорят о стабильности нашей экономики, а некоторые из них – и о положительной динамике, положительных тенденциях.

У нас второй год подряд отмечается рост промышленного производства. По итогам 2016 года прирост составит два процента к уровню 2015-го, в основном за счёт горнодобывающей промышленности, добычи полезных ископаемых и металлургии.

В 1,2 раза вырос объём инвестиций в основной капитал. За девять месяцев он составил 48,2 миллиарда рублей. В полтора раза у нас выросла прибыль организаций, на двенадцать процентов – объём грузоперевозок в регионе.

Валовый региональный продукт мы оцениваем в 2016 году с ростом на полпроцента – 0,4 с лишним процента. Почти половину валовой добавленной стоимости и более 60 процентов внебюджетных инвестиций обеспечивают промышленность и транспорт.

Конечно, основными гарантами экономической стабильности в регионе являются наши крупные промышленные компании, наши флагманы, как мы их называем: это Кольская горно-металлургическая компания «Норникеля», это акционерное общество «Апатит» («ФосАгро») и Ковдорский ГОК. Работа этих предприятий, дополнительные налоговые поступления, которые были обеспечены (в этом году нам удалось увеличить налоговые поступления в бюджет более чем на 13,5 процента), – мы смогли направить эти дополнительные налоговые поступления на решение своих первоочередных задач.

Одна из них – это увеличение заработной платы бюджетникам: мы проиндексировали оклады на 6,2 процента с 1 октября 2016 года. Уменьшили размер государственного долга Мурманской области, сократили долговую нагрузку. По оценке Минфина Российской Федерации, Мурманская область входит в группу субъектов с высоким качеством управления, и мы этой оценкой очень дорожим.

В 2016 году мы полностью ушли от дефицита бюджета. На 2017 год сформировали бюджет бездефицитный, даже с небольшим профицитом – на 70 миллионов рублей.

Снизили размер государственного долга до 41 процента (46 было в 2015 году), сократили коммерческую часть госдолга – с 67 до 53 процентов, и в этом году продолжим работать над повышением эффективности бюджетных расходов, использования бюджетных средств.

Безусловно, в приоритете у нас майские указы. На протяжении четырёх последних лет Мурманская область входит в тройку регионов – лидеров по исполнению майских указов по Северо-Западному федеральному округу. Мы основные итоги подведём после того, как будет опубликована официальная статистика, но уже сейчас наши расчёты позволяют нам оценивать исполнение майских указов как исполнение в полном объёме.

О заработной плате несколько слов хочу сказать. В целом по региону внебюджетным сектором экономики обеспечен рост средней заработной платы на 5,5 процента: она составила 47390 рублей. В бюджетной сфере немножко ниже: рост составил 4,2 процента, средняя заработная плата у нас составляет 42 710 рублей. Она, в общем, растёт, но в реальном выражении зарплата пока не растёт и даже наблюдается снижение на два процента.

На рынке труда ситуация достаточно стабильная. Официально зарегистрированная безработица составляет полтора процента. Это даже чуть ниже, чем показатели за аналогичный период прошлого года.

По итогам 2016 года (эти итоги подводило правительство Российской Федерации), Мурманская область вошла в топ-20 регионов с наилучшими результатами социально-экономического развития, и мы даже от Минфина получим 218 миллионов рублей в качестве бонуса.

Основной задачей считаем повышение инвестиционной привлекательности региона, улучшение инвестиционного климата. Мы создали в регионе такую систему поддержки инвестиционных проектов, при которой одинаково эффективно работаем как с крупными, так и с небольшими инвесторами – скажем так, с инвесторами любого масштаба. На сегодня мы заключили двенадцать инвестиционных соглашений о господдержке стратегических и приоритетных проектов (есть у нас такая градация), и сумма инвестиций составит более 90 миллиардов рублей, будет создано более семи тысяч рабочих мест.

Я только несколько проектов назову. Это проекты компании «Новатэк» по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на западном берегу Кольского залива, они в этом году уже должны приступить к активной реализации проекта, практической реализации – после положительного заключения госэкспертизы. И мы ожидаем в 2017 году, как запланировано, начало активной реализации проектов «Роснефти» по созданию береговой базы обеспечения шельфовых проектов. Общий объём инвестиций, заявленных «Роснефтью» на 2017–2030 годы, оценивается в 120 миллиардов рублей. Объём инвестиций, который планирует завести «Новатэк», – 25 миллиардов рублей, три тысячи новых рабочих мест. Это, конечно, очень серьёзный проект для нас.

Что касается проектов, реализуемых «Роснефтью», то мы в соответствии с Вашим Указом выделили посёлок Росляково и присоединили его к Мурманску, теперь ничего не мешает приглашать туда иностранных инвесторов.

В качестве крупных инвесторов у нас остаётся Кольская горно-металлургическая компания («Норникель»). Общий объём инвестиций, которые они реализуют, это целый ряд инвестиционных проектов, – более 20 миллиардов рублей. Главные – это создание кобальтового производства и производства никеля методом электроэкстракции. Сегодня на Кольском полуострове у нас сформирован, в общем, крупнейший никелерафинировочный завод в мире. Практически всё производство никеля переведено на Кольский полуостров. Большое внимание компания уделяет и экологии, имею в виду компанию «Норильский никель». Снижается вред, который приносит компания окружающей среде от своей деятельности, снижаются выбросы в атмосферу: по диоксиду серы они добились снижения более чем на четверть, и в два раза по оксиду углерода идёт снижение.

Буквально на днях откроется визит-центр (заповедника «Пасвик»), это экологический проект, который был реализован компанией «Норильский никель». Это будет очень мощная международная экологическая площадка для экологического просвещения населения на территории России, приграничных районов Норвегии и Финляндии.

И хотелось бы о Годе экологии поговорить, Владимир Владимирович. Вашим Указом 2017 год объявлен Годом экологии, и мне хотелось бы рассказать об одном из проектов, который был реализован у нас на Кольском полуострове. Он реализуется очень давно, 12 лет он длился, и сейчас он закончен. Вы наверняка о нём знаете. Это, наверное, один из важнейших проектов в сфере экологии, он связан с ликвидацией ядерного наследия ещё советского периода».

- Подводные лодки, - уточнил Владимир Путин.

- Да, утилизация подводных лодок. Реализован он госкорпорацией «Росатом» с немецкими коллегами. Только со стороны Германии на различных этапах реализации этого проекта вложено инвестиций более 600 миллионов евро, и решена одна из важнейших задач в сфере обращения с ядерными отходами, проделана огромная работа. Я уже говорила, что проект реализовывался двенадцать лет. Основными партнёрами были Курчатовский институт и немецкая компания «Energiewerke Nord».

Что в результате получилось: это место называется Сайда Губа, оно полностью приведено в экологически безопасное состояние, создана инфраструктура для разделки атомных подводных лодок, формирования реакторных отсеков, и создана эффективнейшая система обращения с ядерными отходами. Это огромный комплекс, который способен принять на хранение 155 реакторных отсеков от атомных подводных лодок. Этот проект не имеет аналогов в мире на сегодняшний день и по уровню технологий, и по уровню безопасности.

Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хотела бы вас пригласить посетить этот уникальный объект. Мне кажется, это того стоит, поскольку, действительно, это работа уникального коллектива, российско-немецкого коллектива (это не просто инженерный – это творческий коллектив), и, надо отдать должное, это уникальный проект, который решает вопрос долговременного хранения ядерных отходов не только на территории Северо-Запада России, но и всей Арктики.