Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группыКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»
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Мурманская область. Арктика09.02.17 12:53

Глава региона передала личному составу корабельной авианосной группы Северного флота царь-рыбу сёмгу

Сегодня на борту ТАВКР «Адмирал Кузнецов» состоялся торжественный митинг, посвящённый встрече корабельной авианосной группы Северного флота после выполнения государственной задачи по уничтожению вооружённых формирований международного терроризма на территории Сирийской Арабской республики.

Впервые в истории Военно-морского флота России самолетами палубной авиации Северного флота выполнялись боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам инфраструктуры, скоплениям боевиков и военной техники, огневым позициям и опорным пунктам террористов. Задачи боевой службы выполнены в полном объёме.

С успешным выполнением поставленных задач военнослужащих Северного флота поздравил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Королёв. В своём выступлении он отметил, что поход корабельной авианосной группы Северного флота – особая страница в боевой летописи ВМФ России.

«Личный состав успешно действовал в воздухе, над водой и под водой. В боевых действиях вы продемонстрировали сплоченность, целеустремленность, мужество и верность Андреевскому флагу, заслужили признательность и уважение народа», – заявил Владимир Королёв.

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом провёл церемонию награждения воинов-североморцев высокими государственными и ведомственными наградами.

Командующий Краснознамённым Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поблагодарил североморцев за службу и подчеркнул, что ими гордится весь Северный флот.

«В течение 118 дней за вами наблюдали весь флот, страна и мир. Вами пройдено 18 тысяч морских миль, авиагруппой совершено 420 вылетов. Уничтожено 1200 целей международного терроризма в Сирийской Республике», – подвёл итоги Николай Евменов.

От имени жителей Мурманской области воинов-североморцев приветствовала губернатор Марина Ковтун. Глава региона вручила военнослужащим почётные знаки губернатора «За доблестную службу в Заполярье» и подчеркнула, что радость победы, радость возвращения к родным берегам с военнослужащими разделяет вся Мурманская область.

Регион и флот неразделимы. Моряки-североморцы – не только наши защитники, но и, прежде всего, наши земляки. Поэтому северяне с особым чувством следили за походом, сказала Марина Ковтун.

«Это было простое, сильное и очень понятное чувство – где-то там, далеко за морями наши ребята, северяне готовы пойти в бой. В бой за нашу жизнь и счастье. За мир на нашей земле. За то, чтобы беда, пришедшая в Сирию, не оказалась однажды у нашего порога», – отметила губернатор.

По сложившейся доброй традиции глава региона передала личному составу дар Кольской земли – царь-рыбу сёмгу.

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