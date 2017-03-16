Глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов поздравил юбиляров

15 февраля свой 30-летний юбилей отпраздновала Североморская детская библиотека № 1, которая располагается на улице Флотских Строителей, 5. В этот день библиотека гостеприимно распахнула двери для гостей, друзей и постоянных читателей.

Глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов и начальник Управления культуры и международных связей Елена Шкор поздравили коллектив со знаменательной датой, поблагодарили за работу, а также вручили коллективу благодарственные письма и подарки.

Поздравляя юбиляров, Александр Павлович отметил, что библиотека, которая находится на его округе, не только повод для гордости, а действительно значимый социальный объект для района. Именно здесь, жители округа могут своим маленьким детям раскрыть интересный мир книг и отлично провести время в приятной и уютной обстановке. Для ребят постарше всегда найдется не только литература из школьной программы, но и множество других увлекательных и познавательных книг.

Действительно, сотрудникам библиотеки есть, чем гордиться и что предложить своим посетителям. В стенах библиотеки проходят большое количество замечательных мероприятий. Традиционно проводятся экскурсии для ребят из детских садов №№ 30, 49 и 51, цикл мероприятий для средней школы № 11 и Североморской школы полного дня.

На базе библиотеки успешно работает семейный досуговый центр «Весёлый малыш», в котором проходят праздники для малышей и их родителей. А старшеклассники проводят свой досуг за настольными играми. Одной из изюминок библиотеки является то, что здесь удается привить детям любовь и огромный интерес к книгам через игру.

В этот день сотрудники библиотеки также принимали поздравления от руководителей образовательных учреждений, с которыми активно взаимодействуют, депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Захара Кочнева и Михаила Алексеева и, конечно, от своего бессменного руководителя, заслуженного работника культуры РФ, депутата Совета депутатов Ольги Ефименко.

Своих коллег поздравила и первая заведующая библиотекой № 1 Надежда Ванина, отметив, что о североморских библиотеках известно далеко за Мурманской областью. И благодаря Интернету и замечательному сайту, теперь есть уникальная возможность, делится своим опытом.

В этот день поздравления приготовили и самые маленькие читатели. Малыши читали стихи, танцевали, пели и разыгрывали сценки.