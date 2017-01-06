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Мурманская область. Арктика06.01.17 16:21

Главного управления МЧС России по Мурманской области рекомендует воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий

Сегодня, 6 января, с 14 часов на северо-западе Мурманской области отмечается усиление ветра и позёмок. Неблагоприятная погода сохранится до конца суток. В связи с этим ГУ МЧС России по Мурманской области обращается к водителям, по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.

На северо-запад Мурманской области направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области. Также в готовности к применению находятся мобильные и подвижные пункт обогрева для участников дорожного движения.

В настоящее время, в целях организации контроля над складывающейся обстановкой, а также для координации действий сил и средств по ликвидации возможных нештатных ситуаций в период прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, оперативная группа Главка направлена в район Никеля, где по прогнозу Мурманского УГМС, ожидается усиление южного, юго-западного ветра в порывах до 27 м/сек. В случае необходимости группа может быть передислоцирована на другой участок трассы.

Если путешествия не избежать, спасатели рекомендуют проследить за техническим состоянием транспортного средства (при поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, а, дождавшись попутной машины, доехать до ближайшего населенного пункта), при движении на дороге быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Выход в море и на водоёмы Мурманской области на маломерных судах также не рекомендуется.

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