Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группыКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»
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Мурманская область. Арктика09.02.17 08:51

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы

Главнокомандующий ВМФ Владимир Королев прибудет сегодня  на борт авианосца «Адмирал Кузнецов», чтобы поздравить моряков с успешным завершением боевого похода в Сирию. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, прибывшей накануне на рейд Североморска,  сказали в военном ведомстве. Главком и командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов прибудут на борт «Адмирала Кузнецова» на катере.

В ходе церемонии на борту крейсера главком ВМФ вручит государственные награды отличившимся военнослужащим корабельной авианосной группы, успешно выполнившим задачи в ходе боевых действий против террористических группировок на территории Сирии.

Как сообщало «Арктик-ТВ», вчера, 8 февраля, в приветствии экипажей кораблей, вернувшихся в родную гавань из дальнего похода и с честью выполнивших поставленные перед ними задачи, приняли участие и детвора, и взрослые жители Североморска. Массовое народное мероприятие по встрече моряков-североморцев во флотской столице состоялось впервые.

По словам главы администрации Ирины Нориной, жители не могли не откликнуться на приглашение, прийти на Приморскую площадь и приветствовать экипажи, вернувшиеся с боевого похода: «Для нас, североморцев, это событие - важное, потому что практически в каждой семье есть военнослужащие. И кто-то из них сейчас находится на кораблях, выполнявших боевые задачи в Сирии, за которыми долгие четыре месяца с тревогой следила каждая североморская семья, вся наша страна и весь мир. Я считаю, что мероприятие прошло на достойном уровне и на высоком душевном подъеме. Людей было много. Хотя информацию мы только вчера озвучили через СМИ. Раз люди откликнулись, значит, для каждого из них это важно. И это важно для нас. Ведь патриотизм воспитывается не словами, а такими народными мероприятиями. Именно они сплачивают и объединяют людей. Дают нашим детям понимание патриотизма и любви к Родине».

 

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