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Мурманская область. Арктика03.01.17 10:53

Год начался с падения стоимости доллара и евро по отношению к рублю

Сегодня американские и европейские биржи возобновили торги после праздников в целом на позитиве. Европейские фондовые индексы 2017 год начали с роста. На это повлияли позитивные статистические данные и рост котировок акций банков.

На торгах мировых бирж идет рост не только индексов, но и стоимости нефти из-за ожиданий ограничения мировой добычи. При сделках на март цена барреля Brent на лондонской бирже была более 57 долларов. Наблюдался рост котировок нефти марки WTI и на Нью-йоркской товарной бирже, цена выросла выше 54 долларов за барель.

В первый день работы Московской биржи начался с роста индексов и падения стоимости доллара и евро по отношению к рублю. Доллар упал более чем на 0,2 пункта и торговался чуть выше 61 рубля, а евро снизился на 0,5 пунктов и стоил менее 64 рублей на начало торгов.

Напомним, официальный курс валют, который устанавливает Центробанк, останется прежним до 9 января включительно. Его ЦБ установил 31 декабря 2016 года. Доллар стоит 60,65 рубля, а евро - 63,81.

Московская биржа будет работать с 3 по 6 января. На валютном российском рынке торги на ней будут проводить в этот период. На Рождество торги закроют (7-8 января).

 

 

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