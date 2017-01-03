Год Огненного Петуха не сулит огнеборцам ничего хорошего

Судя по первым в 2017 году сообщениям о пожарах в Мурманской области, можно предположить, что спасателям отдыхать в год Петуха не придётся.

2 января года в 18 часов 19 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г.Заполярный, ул. Бабикова, 8. В результате пожара сгорела ветошь на кухне, на площади 1 кв. метра . На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

В этот же день, но в 20 часов 36 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля в Мурманске на Нижнеростинском шосее около дома № 77. В результате пожара сгорела кабина и моторный отсек автомобиля. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники…

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в первый день января огнеборцы региона боролись с возгораниями в гараже на ул. Строителей, 67 в Апатитах, в дачном строении в д. Колвица, ул. Заречная, 1 и в квартире на Абрам-Мысе.

Так что сухими рукава у спасателей Мурмана в этом году долго не будут.