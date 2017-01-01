Мурманская область. Арктика01.01.17 10:55
1 января 2017 года в 4 часа 8 минут на пульт дежурной службы «01» Мурманска поступила информация о возгорании в квартире на Кольском проспекте, 162. В результате пожара в спальне горели электроприборы на площади
2 кв. метров.
Год Петуха начался с пожара в мурманской квартире
Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали первый пожар в Мурманске.
1 января 2017 года в 4 часа 8 минут на пульт дежурной службы «01» Мурманска поступила информация о возгорании в квартире на Кольском проспекте, 162. В результате пожара в спальне горели электроприборы на площади
Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», на месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
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