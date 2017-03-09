«Голос без границ» - в Мурманской областной филармонии состоится концерт Игоря Монаширова

11 марта в 17.00 в Мурманской областной филармонии состоится концерт «Голос без границ». В исполнении лауреатов международных конкурсов Игоря Монаширова (контртенор-тенор-баритон, г. Москва) и Лейлы Алекперовой (партия фортепьяно) прозвучат неаполитанские песни, популярная классика и русские романсы.

Игорь Монаширов обладает уникальным голосом, свободно поет на английском, итальянском, французском и испанском языках, завораживая слушателей обаянием, артистизмом чувственным тембром голоса. Артист уверенно чувствует себя как в классическом теноровом репертуаре, так и в качестве контр-тенора, исполняет мировые классические, соул, эстрадные и джазовые хиты. Уникальный голосовой диапазон, от баритона до фальцета, в Италии получил название «Голос без границ» и своеобразно характеризует тенора как певца. В Италии певца наградили почетным званием maestro, которое дают за высокое мастерство, профессионализм и верное служение искусству.