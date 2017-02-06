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Мурманская область. Арктика06.02.17 16:54

Город-герой Мурманск продолжает лучшие традиции патриотического воспитания

Мурманск присоединился к Всероссийской акции «Письмо Победы». В ее рамках учащиеся школ, гимназий и лицеев областного центра напишут «письма в прошлое»: слова благодарности и признательности своим прадедам, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны.

В Мурманском международном лицее  старт акции дал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

– В заполярной столице ведётся системная целенаправленная работа по патриотическому воспитанию юных северян, регулярно проводятся мероприятия, посвященные героизму русского солдата, Уроки мужества, – отметил Михаил Белошеев. – В рамках этого проекта мы сможем не только открыть малоизвестные страницы истории Великой Отечественной войны, но и пополнить ряды героев «Бессмертного полка».

Уже сейчас школьники собирают материалы, публикации, фотографии  из семейных архивов. Итоги акции подведут в преддверии Дня Победы.

Наша справа:

Акция «Письмо Победы» проходит по всей стране, в ней принимают участие и школьники, и студенты. В 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России.

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