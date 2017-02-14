Город поможет «Радуге» засиять разными красками

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов посетил общественную благотворительную организацию многодетных семей и инвалидов «Радуга». Дмитрий Филиппов обсудил с Ритой Абдурахмановой, бессменным председателем организации, перспективы дальнейшего развития «Радуги».

– Организация ведёт серьёзную общественную работу, направленную на поддержку многодетных семей и инвалидов, – отметил Дмитрий Филиппов. – Таким энергичным неравнодушным людям необходимо помогать.

Помимо основной базы в доме на улице Халатина, 19 общественники получили в аренду от города на льготных условиях помещение площадью более 300 квадратных метров. В планах Риты Абдурахмановой – организовать здесь Центр временного пребывания и развития детей, проводить благотворительные мероприятия, вести работу с молодёжью, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Однако необходимых средств для проведения косметического ремонта и закупки мебели у организации нет.

За поддержкой председатель обратилась к главе муниципального образования город Мурманск. Дмитрий Филиппов пообещал решить вопрос в ближайшее время.

Наша справка:

Организация была создана в 1990 году инициативной группой многодетных мам для оказания помощи многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями. Сейчас в составе организации – более 4 тысяч северян в Мурманске и Мурманской области. За почти 30 лет активной деятельности «Радуги» были организованы группа помощи многодетным семьям и группа помощи инвалидам, больным рассеянным склерозом. Активно работают секции по работе с молодежью, кружки по интересам для детей и подростков.