«Городской романс» - состоится открытие фотовыставки Геннадия Субача

15 марта в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки Геннадия Субача «Городской романс».

Геннадий Субач является членом фотоклуба «Имандра», членом Российского творческого союза «Фотоискусство», фотохудожником Международной федерации фотоискусства, участником и призером 30 фотосалонов в 17 странах, а также лауреатом и победителем многих российских фотоконкурсов.

На выставке будут представлены 40 работ мастера в черно-белом исполнении. Автор расскажет не о конкретном городе, а о городе вообще, о человеке в нем, взгляде на окружающий урбанистический мир.