Горожане не хотят, а власть не может заставить управляющие компании убирать снег

Только за три январских недели в столице Заполярья выпало около 130% месячной климатической нормы осадков. Техника «Управления дорожного хозяйства» круглосуточно трудится, расчищая городские магистрали.

А во дворах совсем иная ситуация: пешеходные дорожки не расчищены, снег не вывозится с начала зимы. При этом горожане исправно платят управляющим компаниям, а значит, вправе требовать чистоты и порядка на придомовых территориях.

Ежедневно сотрудники управлений городских округов и муниципального учреждения «Новые формы управления» инспектируют дворовые территории, выявляя серьезные недочеты в работе управляющих организаций. Только за январь специалистами было проверено 5530 адресов, выявлено более 2400 замечаний, на руководителей наложены штрафы на сумму 1755000 рублей.

Однако наказать рублем нерадивых коммунальщиков могут и сами жильцы. В случае невыполнения управляющей организацией своих прямых обязанностей, например, уборки снега, собственники имеют право требовать перерасчета. Ведь услуга, за которую они заплатили, фактически не была предоставлена.

– У собственников есть право осуществления контроля за предоставлением услуг по содержанию общего имущества, – рассказала начальник юридического отдела муниципального учреждения «Новые формы управления» Мария Морозова. – Жильцы могут самостоятельно зафиксировать непредоставление услуги или представление услуги ненадлежащего качества, составить акт, на основании которого потребовать произвести перерасчет.

Сотрудники НФУ готовы оказать помощь в подготовке акта, а также проконсультировать жильцов о дальнейших действиях. К слову, НФУ оказывает юридическую помощь совершенно бесплатно.