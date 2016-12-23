Горячая пора в Совете депутатов ЗАТО г. Североморск

22 декабря под председательством заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Алексеева состоялись третьи бюджетные слушания.

Депутаты заслушали руководителей Управления культуры Елены Шкор и главного бухгалтера Комитета имущественных отношений Елены Сидорчук об исполнении бюджета в 2016 году и бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

26 декабря состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск решения «О бюджете ЗАТО г.Североморск на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов», а 27 декабря депутаты планируют утвердить бюджет флотской столицы.

По завершению бюджетных слушаний состоялось заседание постоянной комиссии, в ходе которой депутаты обсудили проекты 13 решений, которые им предстоит принять 27 декабря на очередном заседании Совета депутатов.