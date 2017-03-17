Госавтоинспекция Мурманской области информирует о перекрытии дороги Заполярный-Сальмиярви

В связи с неблагоприятными погодными условиями в настоящее время закрыт участок автодороги Заполярный-Сальмиярви с 0 по 23 километр. Дорога будет оставаться закрытой до улучшения погодных условий.

Гоставтоинспекция обращается с просьбой к автолюбителям воздержаться от поездок в данном направлении.

Как передает Мурманский УГМС, в нашем регионе 17 марта с 12 до 15 часов ожидается усиление южного ветра в порывах до 15-20 м/сек, снег, мокрый снег. Сохранится такая погода до конца суток.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует учитывать эти «капризы» северной погоды и соблюдать здравую осторожность.