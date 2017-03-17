Мурманская область. Арктика17.03.17 11:01
Госавтоинспекция Мурманской области информирует о перекрытии дороги Заполярный-Сальмиярви
В связи с неблагоприятными погодными условиями в настоящее время закрыт участок автодороги Заполярный-Сальмиярви с 0 по 23 километр. Дорога будет оставаться закрытой до улучшения погодных условий.
Гоставтоинспекция обращается с просьбой к автолюбителям воздержаться от поездок в данном направлении.
Как передает Мурманский УГМС, в нашем регионе 17 марта с 12 до 15 часов ожидается усиление южного ветра в порывах до 15-20 м/сек, снег, мокрый снег. Сохранится такая погода до конца суток.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует учитывать эти «капризы» северной погоды и соблюдать здравую осторожность.
Комментарии
Loading...
-АналитикаБогатые богатеют, бедные нищают - экономическая политика капитализма в России в XXI веке«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются
-ПолитбарометрПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Нам интересно Ваше мнение08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 570 человек
-Скоро в эфире17:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиС россиян скоро будут брать плату за получение своих денегЦвет Отечества: в России стало больше долларовых миллионеров-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 31 копейку, евро – почти на 12 копеекЕвро и доллар разворачиваются-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Погружаемся в процессы капитального ремонта многоквартирных домовПлановые отключения в Мурманске на 17 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыНа заседании правительства России одобрены изменения в закон о занятости населенияОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиков