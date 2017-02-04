На территории Мурманской области в ближайшие выходные ожидаются обильные снегопады, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает о мерах безопасности в период неблагоприятных погодных условий.

В таких условиях коэффициент сцепления колес снижается в 1,5 раза. Движения водителей должны быть максимально плавными, чтобы избежать заноса. Особенно это касается начинающих водителей, которые еще не обладают нужными навыками в управлении транспортным средством в снежную погоду.

Во время движения следует заранее снижать скорость. Кроме того, лучше всего избегать неожиданных поворотов и резких торможений. Будьте внимательны при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и движении возле детских садов и школ. Не забывайте о безопасной дистанции и боковых интервалах.

Также автоинспекторы рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте без веских причин.

В неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами.

Отметим, что в это же время ни Мурманское УГМС, ни «Мурманскавтодор», ни Главное Управление МЧС России по Мурманской области тревожных прогнозов на выходные не выдавали.