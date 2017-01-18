Гостям театра кукол Мурманска перед спектаклем «Королевские зайцы» показали сказку Р. Киплинга «Слонёнок», нарисованную песком

В Мурманском областном театре кукол педагоги школы развития и рисования песком «Солнечный дом» показали юным зрителям настоящее чудо. Перед спектаклем «Королевские зайцы» гости театра увидели сказку «Слонёнок» Р. Киплинга, нарисованную с помощью песка.

Перед вторым спектаклем для зрителей провели мастер-класс по рисованию песком. Взрослые и дети учились «разговаривать» с песком и рисовать на нём причудливые фигуры.

Песок расслабляет, помогает бороться со стрессом, а также заряжает позитивом и хорошим настроением. Рисование песком – это творческий процесс. Во время рисования приходит вдохновение, что развивает внутреннюю свободу. Приходит понимание того, что человек – это автор не только конкретного произведения искусства, но и жизни!

А 29 января, перед спектаклем «Тайна дочери короля» педагоги школы покажут юным зрителям «песочную» сказку «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду».