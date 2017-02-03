Госжилинспекцию северяне завалили заявлениями

Государственной жилищной инспекции Мурманской области подвела итоги работы за январь 2017 года. За первый месяц нового года в региональную Госжилинспекцию поступило 1410 обращений.

Основные вопросы, которые волнуют граждан города Мурманска и Мурманской области: нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами - 314 обращений, ненадлежащее исполнение содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома - 767 обращений, оплата за коммунальные услуги - 252 обращения.

Остальные вопросы касаются незаконных перепланировок жилых помещений, стандарта раскрытия информации, капитального ремонта и смены управляющих организаций – 77 обращений.