Готовимся отдыхать в 2018 году!

Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2018 году

Отмечается, что в следующем году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября.